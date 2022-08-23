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    23 августа 2022, 08:55

    Дебют Дзюбы в клубе «Адана Демирспор» оказался очень удачным — турецкие СМИ

    Fanatik написал о ярком дебюте Дзюбы на матче «Адана Демирспор» и «Фенербахче»

    Наза Салех Захи

    Артем Дзюба провел свой первый матч в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Несмотря на то, что ФК проиграл своим соперникам из «Фенербахче», турецкие СМИ посчитали дебют российского футболиста удачным.

    Дебют Дзюбы в клубе «Адана Демирспор» оказался очень удачным — турецкие СМИ

    Газета Fanatik написала, что Дзюба не только забил гол в своей первой игре, сделал это в свой день рождения. Артему Дзюбе 22 августа исполнилось 34 года.

    «После того как Аттила Салаи не смог выбить мяч так, как он этого хотел, Генри Оньекуру сыграл на перехвате и пробил вратаря с близкого расстояния. Дзюба лишь нанес последний штрих по „круглому“ и сотряс сетку ворот, отправив в них мяч с самой линии», — сказано в материале.

    Другое издание Haber Fama выпустил статью под заголовком «Историческое выступление звезды Артема Дзюбы!». Журналисты отметили, что российский спортсмен привлек внимание своей игрой против «Фенербахче».

    Матч прошел в понедельник, 22 августа, и закончился победой «Фенербахче». Дзюба отметился голом в ворота соперника на 66-й минуте. О его переходе в «Адан Демирспор» стало известно 18 августа.