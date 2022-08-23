Артем Дзюба провел свой первый матч в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Несмотря на то, что ФК проиграл своим соперникам из «Фенербахче», турецкие СМИ посчитали дебют российского футболиста удачным.

Газета Fanatik написала, что Дзюба не только забил гол в своей первой игре, сделал это в свой день рождения. Артему Дзюбе 22 августа исполнилось 34 года.

«После того как Аттила Салаи не смог выбить мяч так, как он этого хотел, Генри Оньекуру сыграл на перехвате и пробил вратаря с близкого расстояния. Дзюба лишь нанес последний штрих по „круглому“ и сотряс сетку ворот, отправив в них мяч с самой линии», — сказано в материале.

Другое издание Haber Fama выпустил статью под заголовком «Историческое выступление звезды Артема Дзюбы!». Журналисты отметили, что российский спортсмен привлек внимание своей игрой против «Фенербахче».

Матч прошел в понедельник, 22 августа, и закончился победой «Фенербахче». Дзюба отметился голом в ворота соперника на 66-й минуте. О его переходе в «Адан Демирспор» стало известно 18 августа.