Давид Алаба перейдет в «Реал»

Футболист Давид Алаба пополнит состав футбольного клуба «Реал». Об этом сообщило издание INC-nеws.

В клуб он перешел бесплатно. Контракт с ним подписан на пять лет. Последние 12 лет Алаба играл за «Баварию», где завоевал 28 титулов. По данным СМИ, его зарплата в «Реале» будет около миллиона евро в месяц.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что хотел уйти из клуба в 2018 году. Мысли об уходе у футболиста появились после того, как тренера Роберто Манчини заменили Сергеем Семаком.