Эксперт Анатолий Горсков обсудил с радио Sputnik шансы отечественной сборной по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира, который пройдет в Катаре в конце следующего года.

По мнению Горскова, шансы россиян вызывают двоякое чувство. Он заметил, что с одной стороны в сборной РФ наблюдается смена поколений, привлекается все больше молодых игроков. А с другой стороны, последние игры российской команды, по словам Горскова, «навели тоску».

«Но давайте верить в то, что наши ребята нас удивят», — сказал Анатолий Горсков.