«Давайте верить в то, что наши ребята нас удивят». Эксперт — о шансах сборной РФ на отборочный турнир ЧМ-2022
Эксперт Анатолий Горсков обсудил с радио Sputnik шансы отечественной сборной по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира, который пройдет в Катаре в конце следующего года.
По мнению Горскова, шансы россиян вызывают двоякое чувство. Он заметил, что с одной стороны в сборной РФ наблюдается смена поколений, привлекается все больше молодых игроков. А с другой стороны, последние игры российской команды, по словам Горскова, «навели тоску».
«Но давайте верить в то, что наши ребята нас удивят», — сказал Анатолий Горсков.