«Давай покажем миру, какой ты трусишка». Макгрегора вызвали на поединок

Боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи бросил перчатку ирландцу Конору Макгрегору, вызвав того на бой. Перчатка была виртуальной: вызов на поединок Гэтжи оставил в Twitter. Макгрегор пока не отреагировал.

«Сначала ты хотел подраться с бойцом из легчайшего дивизиона, теперь хочешь боя с парнем, которого я победил в последнем бою. Я могу подраться с тобой в январе. Давай покажем миру, какой ты трусишка», — написал Гэтжи в соцсети, обращаясь к Макгрегору.

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Макгрегор провел 24 октября пресс-конференцию в Москве. В ходе встречи с журналистами он объявил, что вернется в октагон. Ближайший бой пройдет в январе 2020 года в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Имя возможного соперника ирландец называть отказался, заявив, что ему «плевать», кто это будет.

Макгрегор и Гэтжи могли сойтись в поединке летом 2018 года. Встреча не состоялась: ирландец залечивал полученную травму. Таким образом, Макгрегор не выходил в октагон с того самого боя в октябре 2018 года, в ходе которого его побил россиянин Хабиб Нурмагомедов, отобрав пояс чемпиона UFC.