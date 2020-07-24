facebook_pixel
    24 июля 2020, 18:24

    Даты трансферных окон в сезоне-2020/21 утвердил исполком РФС

    Артур Блянихов

    Исполнительный комитет РФС (Российский футбольный союз) утвердил сроки действия трансферных окон в сезоне-2020/21. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

    По данным информагентства, даты регистрационных периодов касаются всех профессиональных футбольных состязаний, котрые проводятся среди мужчин под эгидой РФС.

    RT уточнил, что с 26 июля по 17 октября будет действовать первое трансферное окно, а второе — с 29 января по 25 февраля следующего года.

    Новости SMI.FM