Даты трансферных окон в сезоне-2020/21 утвердил исполком РФС
Исполнительный комитет РФС (Российский футбольный союз) утвердил сроки действия трансферных окон в сезоне-2020/21. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
По данным информагентства, даты регистрационных периодов касаются всех профессиональных футбольных состязаний, котрые проводятся среди мужчин под эгидой РФС.
RT уточнил, что с 26 июля по 17 октября будет действовать первое трансферное окно, а второе — с 29 января по 25 февраля следующего года.