Датский футболист Эриксен провел первый матч после сердечного приступа. Видео

Датский полузащитник английского футбольного клуба «Брентфорд» Кристиан Эриксен в свой 30-летний юбилей — 14 февраля — провел 60 минут в товарищеском матче против «Саутенд Юнайтед». Для спортсмена эта игра стала первой после перенесенного на Евро-2020 сердечного приступа.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Брентфорда», отмечено на сайте клуба. Эриксен отметился результативной передачей.

Футболист не выходил на поле после матча после чемпионата Европы против финнов. Тогда в концовке первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Экстренную помощь ему оказывали прямо на поле, после этого Эриксена увезли в больницу. Позднее стало известно, что футболист перенес сердечный приступ. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

После этого происшествия спортсмен был вынужден уйти из миланского «Интера», поскольку регламент в Италии запрещает играть с таким аппаратом, который ему установили врачи. Контракт с «Брентфордом» датчанин подписал в конце января.

Возвращение Эриксена в футбол после перенесенной остановки сердца может быть опасным, отметил работающий с футболистами кардиолог Юрий Васильков. Он задался вопросом, кто будет отвечать за случившееся, если у спортсмена снова начнутся проблемы со здоровьем. Васильков предположил, что Эриксен мог написать отказную о том, что он берет на себя ответственность за последствия, поскольку врачи наверняка не согласились с тем, чтобы футболист испытывал большие нагрузки.