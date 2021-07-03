Датские фанаты спели песню в честь Дзюбы на Евро-2020

Болельщики сборной Дании исполнили песню, посвященную нападающему сборной России Артему Дзюбе. Они спели ее перед матчем ¼ финала чемпионата Европы — 2020 против Чехии.

Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Мы любим Дзюбу и Россию», — спели два фаната из Дании.

Сборная России встречалась с Данией в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Россияне проиграли сопернику с разгромным счетом 1:4. Единственный мяч в ворота противников забил Артем Дзюба.

В результате сборная России набрала три очка и заняла последнее место в группе, выбыв из соревнований. Датчане вышли в плей-офф, заняв в группе В второе место. В матче в рамках 1/8 финала сборная победила валлийцев со счетом 4:0.

Сборная Чехии заняла третье место в рамках группы D, набрав три очка. Она победила Шотландию со счетом 0:2, сыграла вничью с Хорватией — 1:1, а также проиграла Англии со счетом 0:1. Во время 1/8 финала чехи победили сборную Нидерландов, забив в ворота противника два мяча. При этом голкипер чехов не дал забить ни одного гола в свои ворота.

Игра против Чехии пройдет 3 июля в Баку, она началась в 19:00 по московскому времени.