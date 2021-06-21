Датские болельщики освистали сборную России на Евро-2020

Футболисты российской сборной готовятся к игре против спортсменов из Дании. Во время предматчевой разминки датские болельщики освистали россиян.

Собравшиеся на трибунах фанаты стали освистывать российских игроков, когда те вышли на предматчевую разминку. Видео с реакцией датских болельщиков опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Ранее сборная России объявила стартовый состав на заключительный матч группового этапа чемпионата Европы. Команды сыграют 21 июня в 22:00 по московскому времени на стадионе в Копенгагене.

Сейчас россияне занимают вторую строчку турнирной таблицы. Сборная набрала три очка за два прошедших матча группы B. Датчане не смогли заработать ни одного балла. Футболисты находятся на четвертом месте.

Футбольный эксперт Анатолий Горсков подчеркнул, что предстоящий матч будет решающим как для российской сборной, так и для датчан. Он призвал набраться веры, терпения и надежды, что игроки и тренерский штаб сделают все для победы в игре против сборной Дании.