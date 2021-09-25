Дацик анонсировал бой против Емельяненко

Встреча на ринге Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко может состояться до конца 2021 года. Дацик сообщил о согласии оппонента на бой, но ему нужно набрать форму.

Боец раскрыл свои планы после победы над британцем Рэнди Рэнлайном техническим нокаутом в поединке на голых кулаках организации Top Dog в Москве. Ранее Дацик не раз сообщал о своем желании встретиться с Емельяненко, напомнил ТАСС.

«У него сейчас будут три или четыре легких боя. В конце этого года или начале следующего, думаю, этот бой пройдет», — предположил Дацик.

В активе Емельяненко 28 побед в ММА, восемь поражений и одна ничья. В профессиональном боксе — одна победа и одна ничья.

Дацик победил в трех поединках по профессиональному боксу. Раньше он участвовал в боях по тайскому боксу, кикбоксингу, смешанным единоборствам (ММА).

Вячеслав Дацик в марте текущего года сообщил о бое с Александром Емельяненко, назначенном на май. Представитель бойца ММА назвал это заявление фейком.