Спорт 02 июня 2023, 16:07 Дарья Касаткина обыграла американку Стирнс в третьем круге Roland Garros

Читать 360tv в

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла спортсменку из США Пэйтон Стирнс в третьем круге Roland Garros. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

Россиянка завершила матч со счетом 6:0, 6:1, уступив лишь один гейм во второй партии, написало ИА НСН.

Реклама

В ближайшем мачте ей предстоит встреча с россиянкой Анной Блинковой или же украинкой Элиной Свитолиной. Все будет зависеть от итогов предстоящей игры двух спортсменок.