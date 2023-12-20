Спорт 20 декабря 2023, 13:27 Данил Круговой: чемпионом этого сезона в конечном итоге станет «Зенит»

Читать 360tv в

Защитник «Зенита» Данил Круговой в беседе с изданием kp.ru сделал прогноз на текущий сезон РПЛ. Спортсмен уверен, что чемпионом в конечном итоге станет его команда.

При этом футболист не очень доволен вторым местом, однако считает, что ничего катастрофического в этом нет.

Реклама

«Ничего катастрофического не произошло, сейчас у нас будет время подготовиться. „Зенит“ всегда напирает во второй части сезона. Почему так происходит? Зимой мерзнем, не хотим играть. Ладно, это несерьезно», — сказал Круговой.

На данный момент петербургская команда занимает второе место после 18 туров в чемпионате России.