20 декабря 2023, 13:27
Данил Круговой: чемпионом этого сезона в конечном итоге станет «Зенит»
Защитник «Зенита» Данил Круговой в беседе с изданием kp.ru сделал прогноз на текущий сезон РПЛ. Спортсмен уверен, что чемпионом в конечном итоге станет его команда.
При этом футболист не очень доволен вторым местом, однако считает, что ничего катастрофического в этом нет.
Реклама
«Ничего катастрофического не произошло, сейчас у нас будет время подготовиться. „Зенит“ всегда напирает во второй части сезона. Почему так происходит? Зимой мерзнем, не хотим играть. Ладно, это несерьезно», — сказал Круговой.
На данный момент петербургская команда занимает второе место после 18 туров в чемпионате России.
ФК Зенит
Футбол
Реклама
Реклама