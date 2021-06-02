Дания не сделает послаблений по допуску российских болельщиков на Евро-2020

Датский МИД не предусмотрит никаких исключений в правилах въезда в страну для российских болельщиков, планирующих посетить матч чемпионата Европы по футболу Россия — Дания. Об этом со ссылкой на пресс-службу UEFA сообщило РИА «Новости».

Российский футбольный союз (РФС) накануне обратился в UEFA, попросив их поспособствовать допуску болельщиков на матч Россия — Дания. Игра состоится 21 июня в рамках группового турнира Евро-2020 в Копенгагене.

В UEFA сообщили, что вопрос РФС был перенаправлен Датской футбольной ассоциацией в МИД Дании.

«Никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», — заявили в организации.

Согласно рекомендациям Совета ЕС, пересекать границы Евросоюза можно тем, кто прошел вакцинацию одобренными в союзных странах препаратами. Однако российские вакцины от коронавируса «Спутник V», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона» в их число не входят.

Сборная России по футболу ранее объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы.