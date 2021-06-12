Дания и Финляндия доиграют матч Евро после госпитализации Эриксена

Федерация футбола Дании объявила, что матч с Финляндией будет доигран в 21:30 по московскому времени. Решение приняли после того, как стало известно о стабильном состоянии футболиста Кристиана Эриксена.

«Сегодня вечером состоится матч против Финляндии. Решение приняли после того, как игрокам подтвердили, что с Кристианом все в порядке. Матч возобновится в 20:30», — написала пресс-служба федерации в Twitter.

В сообщении уточнили, что спортсмен находится в сознании, а его состояние остается стабильным. Сейчас Эриксену оказывают всю необходимую медицинскую помощь в госпитале. Пациента ждут дополнительные обследования.

На сайте UEFA сообщили, что команды Дании и Финляндии доиграют последние четыре минуты первого тайма. После пятиминутного перерыва начнется второй тайм.

«UEFA желает Кристиану Эриксену полного и скорейшего выздоровления и хочет поблагодарить обе команды за образцовое отношение и поведение», — отметили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры против сборной Финляндии на Евро-2020. Футболисту сделали непрямой массаж сердца, а затем отправили в госпиталь. Матч решили приостановить.