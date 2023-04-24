Спорт 24 апреля 2023, 12:29 Даниил Медведев занял третье место в рейтинге ATP

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В мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщили о положении российского теннисиста Даниила Медведева. Спортсмену удалось перейти с четвертой позиции на третью, написало ИА НСН.

На прошедшем турнире в Барселоне он обошел норвежского теннисиста Каспера Рууда.

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Россиянин Андрей Рублев по-прежнему занимает шестую строку. В воскресенье, 23 апреля, он проиграл сербскому спортсмену Душану Лайовичу. Карен Хачанов в данный момент находится на 12-м месте.