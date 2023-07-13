Спорт 13 июля 2023, 16:06 Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдонского турнира

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Российский теннисист Даниил Медведев сумел попасть в полуфинал Уимблдонского турнира в Великобритании впервые в своей карьере. Об этом сообщило ИА НСН.

В четвертьфинале спортсмен обыграл американского теннисиста Кристофера Юбэнкса со счетом 3:2. Матч длился два часа 57 минут.

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За выход в финал Медведеву предстоит сразиться либо с американцем Карлосом Алькарасом, либо с датским спортсменом Хольгером Руне.