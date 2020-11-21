Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В заключительном матче группового этапа он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 15 минут. До этого Медведев выиграл у Новака Джоковича и Александра Зверева. Медведев стал единственным, кто в этом году выиграл все три матча на групповом этапе. Российские теннисисты не появлялись на итоговых турнирах ATP с 2009 года.

В полуфинале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Вторая пара полуфиналистов — серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.

До этого Медведев выиграл восемь турниров АТР. Лучшим результатом для 24-летнего россиянина стал выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона. Там он уступил Надалю. Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга теннисистов.

Итоговый турнир АТР проходит в Лондоне. Общий призовой фонд соревнований составляет 5,7 миллиона долларов.