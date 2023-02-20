Спорт 20 февраля 2023, 16:00 Даниил Медведев вышел на восьмое место в рейтинге ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, выйдя на восьмое место. Об этом написал RT.

Лидерство по-прежнему принадлежит сербу Новаку Джоковичу. Второе место в рейтинге занимает испанец Карлос Алькара. Третье принаджлежит греку Стефаносу Циципасу, написало РИА ФАН.

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Ранее Даниил Медведев одержал победу в турнире категории ATP-500 в Роттердаме. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера.

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