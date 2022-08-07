Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Мексике

Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос. В финале он встретился с британцем Кэмероном Норри.

Медведев победил его со счетом 7:5, 6:0. Эта победа — первая для российского спортсмена в этом году, написал ТАСС.

«Каждый матч был очень хорош, но финал всегда особенный. В финале вы играете с лучшим игроком этой недели, так что это всегда матч высокого уровня, и я очень рад, что мне удалось показать хороший уровень, несколько хороших ударов в таком важном матче», — поделился Медведев.

Он назвал Норри потрясающим игроком. По его словам, во время игры с британцем нужно бороться за каждое очко.

На счету Медведева уже 14 титулов ATP. Он является первой ракеткой мира. Норри находится на 12-м месте в мировом рейтинге.