Даниил Медведев возглавил рейтинг АТР

Российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 13 июня. По данным ТАСС, это второй раз, когда Медведев стал первой ракеткой мира.

Согласно рейтингу, у 26-летнего спортсмена 7950 очков. На втором месте впервые в своей карьере оказался Александр Зверев (Германия) с 7075 очками. Тройку замыкает сербский теннисист Новак Джокович, на счету которого 6770 очков.

Ранее Даниил Медведев дошел до финала на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), однако уступил местному спортсмену Тиму Ван Рейтховену. С 28 февраля по 21 марта 2022 года Медведев лидировал в рейтинге АТР, затем первое место занял Джокович, однако его позиции ослабли после проигрыша испанцу Рафаэлю Надалю в четвертьфинале турнира Roland Garros.

Даниил Медведев перенес операцию по удалению грыжи, из-за которой не участвовал в турнирах с 31 марта по 18 мая. В апреле он сообщил, что вновь начинает втягивающие тренировки.