Спорт 21 мая 2023, 21:19 Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии Masters в Риме Российский теннисист Медведев победил Руне в финале турнира серии Masters в Риме Пресс-служба турнира "Мастерс" в Мадриде

Читать 360tv в

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Риме. В финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

Медведев завершил встречу во счетом 7:5, 7:5, в турнире он получил третий номер посева. Его соперник Руне посеян под седьмым номером. Для Медведева это первая победа на грунтовом покрытии. В нынешнем сезоне это пятый выигранный им турнир, что стало личным рекордом россиянина.

Реклама

На счету Медведева 20 титулов АТР, 18 из них завоевано на покрытии «хард», один — на травяном. В рейтинге российских теннисистов по количеству титулов Медведев находится на третьей строчке, второе место за Николаем Давыденко, лидер списка — Евгений Кафельников. На его счету 26 титулов.

Призовой фонд турнира Masters в Риме составляет более 7,7 миллиона евро. Престижнее турниров серии Masters — турнир Большого шлема и Итоговый турнир АТР.