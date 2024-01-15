Спорт 15 января 2024, 07:45 Даниил Медведев прошел во второй круг Australian Open Медведев прошел в следующий круг Australian Open на отказе соперника РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии. Он оказался сильнее француза Теренса Атмана.

Россиянин прошел в следующую стадию турнира после медицинского отказа соперника от продолжения игры при счете 5:7; 6:2, 6:4; 1:0 в пользу Медведева.

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Предварительной причиной отказа стали сильные мышечные судороги у Атмана. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 37 минут.

Во втором круге Медведев встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Россиянин является действующей третьей ракеткой мира. На первом месте рейтинга идет серб Новак Джокович, на второй строчке испанец Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, что во второй круг Australian Open вышел 26-летняя пятая ракетка мира Андрей Рублев, который победил на старте бразильца Тиаго Сейбот Уайлда.