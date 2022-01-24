Даниил Медведев обыграл американца Максима Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в мачте четвертого круга Australian Open обыграл американца Максима Кресси — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Игра длилась более трех часов, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В четвертьфинале российскому теннисисту предстоит встретиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Даниил Медведев остался единственным представителем России в мужском и женском одиночных разрядах на Australian Open.