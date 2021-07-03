Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Дании обыграла чехов в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча, проходившая в Баку, завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл датский полузащитник «Боруссии» Томас Дилейни (на 5-й минуте). Каспер Дольберг удвоил преимущество (42-я). Единственный гол чехов оформил Патрик Шик (49-я), выступающий за немецкий «Байер».

Для Шика это пятый забитый мяч на турнире. Столько же на счету португальца Криштиану Роналду. По этому показателю футболисты, как отметил ТАСС, возглавляют список лучших бомбардиров Евро.

Перед началом матча датчане расписались и оставили пожелания здоровья на футболке футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, который перенес сердечный приступ. Спортсмен идет на поправку. Он был на тренировке своей команды перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной России.

В полуфинале Дания сыграет с победителем матча Украина — Англия, который начнется в Риме в 22:00 по московскому времени.

За день до этого в другом полуфинале сыграют Италия и Испания.

Россия вылетела с Евро-2020 на отборочном этапе, проиграв Дании 1:4.