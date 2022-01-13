Даниэль Фарке стал главным тренером «Краснодара»

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о назначении бывшего тренера английского «Норвич Сити» Даниэля Фарке главным тренером команды. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу краснодарского клуба.

В качестве помощников с Фарке будут работать Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла. На этом посту немецкий тренер сменил Виктора Гончаренко.

Работая на посту тренера в английском клубе «Норвич Сити», Фарке сумел дважды вывести команду из Чемпионшипа в АПЛ.

Сейчас «Краснодар» находится на пятом месте турнирной таблицы РПЛ с 29 очками. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.