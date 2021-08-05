Данченко рассказала, что опасалась отмены Олимпийских игр

Тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко Татьяна Данченко призналась RT, что опасалась отмены Олимпийских игр в Токио.

«Одна из последних нервотрепок на эту тему была у нас за считаные дни до открытия игр, когда прошла новость, что этот вопрос в Японии снова намерены обсудить», — поделилась Данченко.

По ее словам, она немного успокоилась, когда стартовали предварительные соревнования у команд, которые уже заехали в Олимпийскую деревню. Она заметила, что на этом этапе было бы неприлично со стороны организаторов отменять состязания.