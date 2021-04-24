Дана Уайт назвал переговоры с Джоном Джонсоном трудными

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну встретится с Дерриком Льюсом, а не с величайшим бойцом в полутяжелом весе в истории состязаний Джоном Джонсоном. В переговорах с ним возникли сложности.

Глава промоушена Дана Уайт рассказал, что Джонс потребовал гарантированной выплаты 30 миллионов долларов. Его слова привел MMA Fighting.

«Хотя на самом деле это не так должно работать. Бойцы должны разделять суммы, вырученные с продаж pay-per-view. Именно так этот бизнес работает, иначе я бы разорился», — заявил Уайт.

Он также открыто усомнился в действительном желании Джонса провести бой с Нганной. В то же время на переговорах речь шла исключительно о гонораре. Джонса не устроили 8-10 миллионов долларов за бой. Его тренер Майк Винкельджон вообще заявил о 50 миллионах.

По мнению Уайта, помимо поединка «Макгрегор — кто угодно», встреча Нганну — Джонса стала бы самым ожидаемым и крупным боем. Но в UFC не собираются из-за него менять устоявшуюся систему оплаты.

На днях непобежденный суперчемпион Флойд Мейвезер заявил, что вернется на ринг, чтобы устроить поединок с американским блогером Логаном Полом. Вероятно, бой состоится 5 июня.