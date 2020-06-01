Дана Уайт пообещал Макгрегору бой за титул

По данным издания, Макгрегор сразится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи, который намечен на сентябрь этого года.

Уайт признался, что предвкушает схватку Хабиба с Гэтжи. Ему интересно, кто выйдет из схватки победителем.

«А вот уже после этого буду в предвкушении боя Макгрегора с победителем», — добавил президент UFC.

Ранее ирландский спортсмен составил свой рейтинг «величайших бойцов ММА всех времен». Список возглавил Андерсон Силва, третье и четвертое место поделили американец Джон Джонс и канадец Жорж Сен-Пьер. Себя же Макгрегор поставил на второе место и добавил, что у него все впереди. Хабиб высмеял Макгрегора за этот список.

«Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал россиянин.