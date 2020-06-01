    01 июня 2020, 13:37

    Дана Уайт пообещал Макгрегору бой за титул

    Артур Блянихов

    Президент UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Дана Уайт рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор получит шанс вернуть себе титул чемпиона в легком весе. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, Макгрегор сразится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи, который намечен на сентябрь этого года.

    Уайт признался, что предвкушает схватку Хабиба с Гэтжи. Ему интересно, кто выйдет из схватки победителем.

    «А вот уже после этого буду в предвкушении боя Макгрегора с победителем», — добавил президент UFC.

    Ранее ирландский спортсмен составил свой рейтинг «величайших бойцов ММА всех времен». Список возглавил Андерсон Силва, третье и четвертое место поделили американец Джон Джонс и канадец Жорж Сен-Пьер. Себя же Макгрегор поставил на второе место и добавил, что у него все впереди. Хабиб высмеял Макгрегора за этот список.

    «Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал россиянин.