Дамьен Ле Таллек выразил готовность сыграть за сборную РФ на Евро-2020

«У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский», — рассказал футболист.

Он признался, что любит Россию, ее культуру и менталитет. По его словам, если ему позвонит наставник национальной сборной Станислав Черчесов после получения паспорта, то он примет вызов.

По данным «Газеты.ru», полузащитник предположил, что FIFA позволит ему поменять футбольное гражданство, так как он выступал только за молодежную и юношескую сборные Франции.