Роналду рассказал о своей дальнейшей карьере

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на слухи по поводу его ухода из клуба в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщило Infox.

«В прессе распространены весьма неуместные материалы относительно моего будущего: это не только неуважение ко мне, как к человеку и футболисту. Это также неуважение и к клубам, упомянутым в таких материалах, их игрокам и сотрудникам», — заявил футболист.

Он рассказал, что не планирует возвращаться в «Реал Мадрид». Он отметил, что на данный момент заинтересован в развитии своей карьеры и готов к новым испытаниям от жизни.