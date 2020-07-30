Далер Кузяев останется в «Зените»
В будущем сезоне хавбек национальной сборной Далер Кузяев будет по-прежнему играть за «Зенит». Об этом сообщил «РБ-Спорт».
«Газета.ru» рассказала, что руководству петербургского клуба удалось уговорить полузащитника подписать новое соглашение и не уезжать в Европу. По данным издания, футболист перешел в стан «сине-бело-голубых» три года назад.
Грозненский «Ахмат» получил за его трансфер четыре миллиона евро. В минувшем сезоне Кузяев отыграл 20 матчей и записал в свой актив две результативные передачи.