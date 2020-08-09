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    09 августа 2020, 10:17

    «Далеко не все сработало»: Льюис нокаутировал Олейника на турнире UFC

    Дарья Бунякова

    Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его победил нокаутом американец Деррик Льюис.
    «Далеко не все сработало»: Льюис нокаутировал Олейника на турнире UFC

    Бой турнира UFC Fight Night 174 проходил в Лас-Вегасе и завершился досрочно. Американец победил соперника техническим нокаутом во втором раунде.

    В первом раунде Олейник попытался применить удушающий прием, но Льюису удалось исправить положение. После поединка американец признался, что в тот момент уже почти не мог дышать и чуть не проиграл. В свою очередь, россиянин отметил, что был неплохо готов к бою, поэтому теперь расстроен.

    «Бой прошел, как прошел. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не все сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу. Всем спасибо», — сказал российский боец в Instagram.

    После этого боя в активе Льюиса стало 24 победы при семи поражениях. Олейник выиграл 59 раз за свою спортивную карьеру, а проиграл — 14. Еще один поединок завершился ничьей.

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