«„Дакар“ для нас закончен». Экипаж Сергея Карякина попал в серьезную аварию

Выступающая в зачетном заезде серийных мотовездеходов команда российского гонщика Сергея Карякина попала в аварию на ралли «Дакар». Как сообщил в Stories на своей странице в Instagram штурман команды Антон Власюк, машина получила серьезные повреждения, а капитан сломал палец.

По словам гонщика, при проезде трассы многие экипажи заблудились. В результате одна из машин вылетела навстречу российскому вездеходу и произошло лобовое столкновение.

«Мне очень тяжело об этом говорить, но „Дакар“ для нас в этом году закончен», — заявил Власюк.

Он добавил, что машину после такого удара восстановить невозможно. У штурмана второго экипажа сломан позвоночник. К нему вызвали медицинскую бригаду, которая прилетела на вертолете. В ближайшее время его доставят в госпиталь.

Одной аварией российский экипаж не отделался. Когда команда пыталась отремонтировать машину и поставить ее на колеса, Сергей Карякин решил открутить подвеску. Деталь с силой отлетела и сломала ему палец.

Карякин — победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, серебряный призер ралли «Дакар-2020» в классе Т3.