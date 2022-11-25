25 ноября 2022, 15:12
Daily Star: компания Apple заинтересовалась английский клубом «Манчестер Юнайтед»
Владельцы компании Apple готовы заплатить за английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» 5,8 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание Daily Star со ссылкой на источник.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» может стать самым богатым клубом в мире, написало ИА НСН.
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Ранее желание купить футбольный клуб высказал глава химического гиганта Ineos, английский бизнесмен Джим Рэтклифф.
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