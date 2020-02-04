Дагестанские футболисты устроили массовую драку

Встреча команд «Хуштада» и «Тындырбек» шла со счетом 1:1, когда из-за нарушения игроки сначала вступили в перепалку, а затем начали драку. К конфликту присоединились и болельщики.

Отмечается, что в результате удалили четырех игроков «Хуштады». Также команда потерпела техническое поражение со счетом 0:3.

В команде «Тындырбек» красная карточка досталась одному игроку.