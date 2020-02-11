Дагестанец с хрустом сломал шею на соревнованиях в Петербурге. Видео

Гаджимурад Магомедов неудачно приземлился на татами во время поединка и сломал себе шею. Зрители в зале отчетливо слышали страшный хруст позвоночника 26-летнего борца. Бой тут же остановили.

Магомедова срочно отправили в больницу. У него, по некоторым сведениям, диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом шейных позвонков и повреждения спинного мозга. Борец парализован. Ни руки, ни ноги у него не работают.

«Никто в нашей жизни не застрахован от несчастных случаев. Такой случай произошел с нашим земляком, спортсменом во время соревнований по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Гаджимурад получил тяжелую травму позвоночника, и теперь ему необходима материальная помощь. В Северной столице он работал и активно занимался спортом», — рассказали в пресс-службе Минспорта Дагестана. Сообщение процитировало РИА «Регион Онлайн».

Грэпплинг — вид спортивного единоборства, симбиоз техник всех борцовских дисциплин. Главное его отличие от остальных видов борьбы — почти нет ограничений по использованию болевых и удушающих приемов.

Магомедов попытался провести рычаг локтя противнику из позиции снизу. При выполнении болевого приема спортсмен неудачно упал и сломал шею. При подобных травмах наиболее вероятный результат — смерть или существование полностью парализованным.