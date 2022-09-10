ЦСКА обыграл «Краснодар» в РПЛ благодаря трем пенальти | 360°

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ЦСКА обыграл «Краснодар» в РПЛ благодаря трем пенальти

Спорт

10 сентября 2022, 22:46

ЦСКА обыграл «Краснодар» в РПЛ благодаря трем пенальти

ЦСКА победил «Краснодар» в 9-м туре РПЛ со счетом 4:1

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Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:1. Подробности футбольной баталии сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Девятый тур чемпионата России состоялся на домашнем стадионе ЦСКА. По данным «Чемпионата», «армейцы» забили три мяча с пенальти.

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Отличились полузащитник Хорхе Карраскаль, нападающий Федор Чалов и хавбек Хесус Медина. Еще один гол в игре забил форвард Адольфо Гайч на первой добавленной ко второму тайму минуте. У «Краснодара» единственный гол забил защитник Кристиан Рамирес на 47-й минуте.

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По результатам девяти матчей ЦСКА располагается на втором месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, «Краснодар» с 17-ю очками на третьей строчке.

В УЕФА отреагировали на планы провести товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины. Такие встречи не входят в компетенцию союза, он не имеет возражений против его проведения, сообщили «Невские новости». Матч запланирован на 19 ноября.

Футбол

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