Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев сдали положительные тесты на COVID-19, об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Соответственно, Дзюба не полетит 15 января на первый зимний сбор с петербургской командой в Дубай, сообщил «Матч».

Игроки прошли тестирование в среду перед полетом в Дубай. Сборы проходят с 15 по 27 января. Полное медобследование будет проведено по прилету. Кроме Дзюбы заразился вратарь Андрей Лунев. Вероятно, и он останется дома.

Подопечные Сергея Семака должны 21 января сыграть с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером», а 27 января — с «Уралом».