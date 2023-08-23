Спорт 23 августа 2023, 15:53 COPE: защитник «Хетафе» Омар Альдерете может пополнить состав московского «Спартака»

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Футболист Омар Альдерете, выступающий за испанский «Хетафе», может подписать контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщило COPE со ссылкой на источник.

Испанцы готовы продать трансфер защитника за сумму в размере 16 миллионов евро. Именно такая цифра прописана в контакте Альдерете, написала «Свободная пресса».

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К футболисту также проявляет интерес испанский клуб «Альмерия».