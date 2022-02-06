CNN: украинцам посоветовали держаться подальше от россиян на ОИ-2022

Украинским спортсменам на зимней Олимпиаде в Пекине рекомендовали не общаться с российскими атлетами и держаться от них как можно дальше. Об этом сообщила CNN.

Авторы статьи согласились с всеобщим мнением, что спорт призван объединять страны, между которыми есть конфликт, но не все спортсмены с Украины готовы заводить отношения с россиянами.

«Мы вынуждены вместе тренироваться с русскими, но их страна хочет нарушить границы нашего государства, поэтому мы не можем иметь с ними спокойные и легкие отношения», — заявила украинская бобслеистка Лидия Гунько.

Она рассказала, что в России у нее проживают родственники, все они оказывают поддержку Гунько.

Отметим, что за два первых дня Олимпиады украинские атлеты не завоевали ни одной медали. В активе россиян пять наград: одно золото, два серебра и две бронзы. На первом месте общего медального зачета с двумя золотыми и одной бронзовой наградой идет команда Норвегии, сообщил сайт «Политика сегодня».

Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля, они продлятся до 20 февраля.