Представитель фигуриста Соловьева рассказал, как сейчас себя чувствует спортсмен

Представитель избитого фигуриста Дмитрия Соловьева Елена Болотова рассказала, что 21 декабря спортсмен был очень слаб и весь день пролежал под капельницей. Но точного заключения от врачей еще не поступало.

«Сейчас пока никакой информации нет, ждем от врачей. Вчера был под капельницей, была слабость, просто лежал весь день. Телефоном нельзя было пользоваться, поэтому на связь ни с кем не выходил», — сказала Болотова.

Она подтвердила, что кроме уже полученных травм новых у фигуриста не выявили.

Спортсмена Дмитрия Соловьева избили два парня около одного из московских клубов. Драка произошла из-за того, что он вступился за свою девушку — олимпийскую чемпионку по Керлингу Анну Сидорову и ее знакомую.

Молодые люди словесно оскорбили подруг, и это не понравилось Соловьеву, который сделал им замечание, после чего они избили фигуриста. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множество ушибов. Сейчас спортсмену назначили дополнительное обследование и компьютерную томографию. Его общее состояние оценили как среднетяжелое.