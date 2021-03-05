«Чуть ноги не поломал»: отец Большунова заявил об угрозе травмы у лыжника

Александр Большунов-старший, отец лидера российской сборной по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал, что в эстафетной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе его сын «чуть ноги не поломал».

В беседе с ТАСС, говоря об эстафетной гонке на чемпионате мира, Большунов-старший отметил, что его сын сумел сделать то, на что был способен в тот момент.

«Было бы куда интересней, если бы он ушел на этап вместе с лидером, тогда бы могло быть все по-другому, а сейчас просвет в 35 секунд перед Клэбо пришлось сокращать. Да и на подъеме норвежец взял и остановился, Саша из-за него чуть ноги не поломал», — сказал Александр Большунов-старший.

Российская сборная в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Александра Большунова заняла второе место в эстафете 4×10 километров. Первое место заняли норвежцы, третьими оказались французы.

Большунов принял эстафету, уступая Клебо 35 секунд. По ходу дистанции россиянин догнал норвежца, но не сумел поддержать темп финишного рывка соперника, и в итоге уступил ему 12 секунд.

27 февраля Александр Большунов завоевал золотую медаль чемпионата мира в скиатлоне. Эта награда стала первой медалью в копилке нашей сборной на соревнованиях в Оберстдорфе. До этого последний раз наши лыжники завоевывали золотые медали на ЧМ в 2017 году.