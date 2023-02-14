Спорт 14 февраля 2023, 16:27 «Чуть больше шансов у „Манчестер Сити“». Булыкин — о главном фаворите Лиги чемпионов

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Экс-бомбардир российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин обсудил с изданием Sport24 фаворитов Лиги чемпионов в текущем сезоне.

«Фаворитов в Лиге чемпионов много. Мне кажется, чуть больше шансов у „Манчестер Сити“», — цитирует Булыкина RT.

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По его мнению, неименитым командам будет сложнее проходить в следующие этапы. Он выразил уверенность, что до полуфиналов доберутся только гранды.

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Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов начинаются 14 февраля. Финальный матч состоится в Стамбуле 10 июня.