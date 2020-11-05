Прокуратура вынесла обвинительный акт бывшему футболисту Роману Широкову по делу об избиении арбитра на матче в августе. Спортсмен рассказал «360», что для него решение прокуратуры не новость, а свой нехороший поступок он признал уже давно.

«Ну и что дальше? Передали, да. Они передали в суд, суд же еще не произошел, что мне обжаловать? Ну и все. <…> Я уже свое мнение по этому поводу выразил.<…> Будет суд, судья вынесет какой-нибудь приговор. <…> Факт совершения своего какого-то нехорошего поведения я давно признал и извинился перед человеком. <…> Что в этой новости интересного?» — удивился Широков.

На вопрос о том, принял ли его извинения арбитр Никита Данченков, футболист ответить не смог и посоветовал поинтересоваться у самого рефери. Но в целом, по словам спортсмена, пока никаких особых действий предпринимать он не собирается. И самому решению прокуратуры он не удивился.

В четверг столичная прокуратура обвинила Широкова в избиении арбитра на любительском матче. В ведомстве постановили, что бывший футболист сборной России умышленно ударил судью и причинил вред его здоровью. Кроме того, перед ударами он нецензурно выражался. Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в мировой суд.

Любительская игра с участием команды телеканала «Матч ТВ» прошла 10 августа. Тогда Романа Широкова разозлила красная карточка, которую показал судья Никита Данченков.