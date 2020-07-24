«Что-то случилось со здоровьем»: олимпийский чемпион Иваницкий ушел в подмосковный лес и пропал

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий отправился в лес за грибами и пропал. По дороге он переплывал реку, поэтому сейчас спортсмена ищут водолазы и волонтеры со спасателями.

«22 числа, в 12:00, вышел из деревни Ельники в сторону реки за грибами. Взял с собой пластиковое детское корытце. Схема такая: туда кладутся вещи, переплывает человек голый фактически, дальше одевается и в лесу собирает грибы», — рассказал «360» сын пропавшего спортсмена Владимир Иваницкий.

Он добавил, что местные не раз таким способом переплывали реку. Спасатели уже нашли корытце, а самого борца ищут водолазы уже второй день. У Иваницкого был с собой мобильный телефон, но он вместе с одеждой остался в корытце.

«Он ничем не болел, несмотря на возраст. Он крепкий человек. Скорее всего, что-то случилось со здоровьем», — отметил сын олимпийского чемпиона.

Он добавил, что знает всю ситуацию и надеется, что специалисты как можно быстрее найдут пропавшего.

Александру Иваницкому 82 года. Он является четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе, олимпийским чемпионом 1964 года и заслуженным мастером спорта СССР.