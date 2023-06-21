Спорт 21 июня 2023, 15:40 «Что я могу сделать?». Фигуристка Дробязко — о решении лишить ее гражданства Литвы Фигуристка Дробязко заявила, что не может повлиять на решение лишить ее гражданства Литвы РИА «Новости»

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Фигуристка Маргарита Дробязко прокомментировала намерение Сейма лишить ее гражданства Литвы. Спортсменка заявила «Матч ТВ», что не может повлиять на решение парламента республики.

Председатель Сейма Виктория Чмилите‑Нильсен сообщила, что процесс аннулирования гражданства Дробязко уже начался. Причиной стало участие фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

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Спортсменка сообщила, что не может ничего сказать о планах лишить ее литовского гражданства, поскольку не в курсе этой ситуации.

«Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать?» — сказала Дробязко.

Аннулирование гражданства фигуристка назвала делом литовских властей. Спортсменка добавила, что у нее «в принципе по жизни все в порядке», сообщил RT.

Прошлым летом Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса лишили госнаград Литвы за выступление в шоу Навки. Тренер Татьяна Тарасова назвала это решение беззаконием.

Дробязко родилась в Москве, но после распада Советского Союза начала выступать с Ванагасом за Литву. Пара завоевала бронзу чемпионата мира в танцах на льду.