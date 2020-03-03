Российская фигуристка-чемпионка призналась в проблемах с ментальным здоровьем

Известная фигуристка Евгения Медведева рассказала, что испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Двукратная чемпионка мира часто переживает, что у нее не получится тот или иной элемент во время выступления. Спортсменка считает это нездоровой ситуацией.

«Если честно, ментальное здоровье — это огромная часть моей жизни. Часто у меня есть проблемы с этим. Я не буду говорить об этом публично, но у меня есть некоторые проблемы. Как и многие спортсмены, иногда я думаю: „Что, если я не смогу? Что, если я упаду?“ И это абсолютно нездоровая вещь», — приводит слова Евгении Медведевой Sport24.

Фигуристка рассказала, что справиться с неуверенностью ей помогает мысль о том, что она уже 10 лет прыгает тройные прыжки. Этот элемент хорошо поддается спортсменке, поэтому никакого повода для волнения нет.

«Иногда тебе не нужно никому ничего доказывать, ты должен доказать это самому себе. Это самый тяжелый путь», — отметила Медведева.

По ее словам, самый сложный момент в ее жизни наступил после Олимпиады-2018. Она приняла трудное решение переехать в Канаду и уйти от тренера Этери Тутберидзе. «Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя. Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить», — вспоминает Медведева.

В конце декабря 2019-го спортсменка отказалась участвовать в чемпионате России из-за сломанного конька. Свое решение она объяснила тем, что выступление в такой экипировке может навредить здоровью.