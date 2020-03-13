Нурмагомедов написал в Instagram, что обладает такой же информацией как и все, и не знает, что происходит за пределами спортивного зала.

«Я в зале, и я готовлюсь, что будет дальше, никто не знает», — цитирует бойца «Русская планета».

По данным издания, бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Накануне мэр города Билл Де Блазио объявил в мегаполисе режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. В частности запрещены мероприятия с участием более 500 человек.