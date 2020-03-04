    04 марта 2020, 18:45

    ЧМ по хоккею могут сократить в 2020 году из-за коронавируса

    Артур Блянихов

    Международная федерация хоккея (IIHF) может сократить предстоящий чемпионат мира из-за вспышки китайского коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
    ЧМ по хоккею могут сократить в 2020 году из-за коронавируса

    Отмечается, что итоговое решение примут власти Швейцарии, поскольку это страна, принимающая чемпионат. Турнир должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

    Для того, чтобы провести ЧМ в более сжатые сроки, IIHF может на свое усмотрение сократить количество стран-участников.

    Вице президент IIHF Калерво Куммола обратил внимание на то, что на перенос соревнований в другую страну нет времени. Кроме того, у федерации нет плана действий в чрезвычайной ситуации.

    «Мы ничего не можем поделать с решением властей Швейцарии. Будет неприятно, если турнир отменят, но здоровье в первую очередь», — признался он.

    В Швейцарии зафиксировано 37 случаев заражения коронавирусом. Из-за него в стране запретили любые крупные мероприятия до 15 марта. В частности, пришлось отменить автосалон в Женеве. Подобное происходило только во время Второй мировой войны.