ЧМ по хоккею могут сократить в 2020 году из-за коронавируса

Отмечается, что итоговое решение примут власти Швейцарии, поскольку это страна, принимающая чемпионат. Турнир должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Для того, чтобы провести ЧМ в более сжатые сроки, IIHF может на свое усмотрение сократить количество стран-участников.

Вице президент IIHF Калерво Куммола обратил внимание на то, что на перенос соревнований в другую страну нет времени. Кроме того, у федерации нет плана действий в чрезвычайной ситуации.

«Мы ничего не можем поделать с решением властей Швейцарии. Будет неприятно, если турнир отменят, но здоровье в первую очередь», — признался он.

В Швейцарии зафиксировано 37 случаев заражения коронавирусом. Из-за него в стране запретили любые крупные мероприятия до 15 марта. В частности, пришлось отменить автосалон в Женеве. Подобное происходило только во время Второй мировой войны.