Спорт 17 ноября 2023, 15:12 ЧМ-2024 по хоккею с мячом отменили из-за отзыва всех заявок Норвежская ассоциация объявила об отмене ЧМ-2024 по хоккею с мячом Freepik

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Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат 2024 года. Об этом объявила на своем сайте Ассоциация хоккея с мячом Норвегии.

«Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением может объявить, что в 2024 году чемпионат мира по хоккею с мячом не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», — сообщила пресс-служба.

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Национальная ассоциация выразила сочувствие своим игрокам из-за того, что они пропустят этот турнир, и переадресовала все вопросы руководителю секции хоккея с мячом. На официальном сайте международной федерации информацию об отмене турнира не размещали.

Федерация хоккея с мячом России объяснила в своем Telegram-канале, что все три шведских города, которые претендовали на проведение ЧМ-2024 среди мужчин, отказались. Женский турнир планировали провести в Норвегии, но она тоже отозвала свою заявку.

Чемпионат 2023 года прошел в Швеции. Сборные России и Белоруссии отстранили по политическим мотивам.