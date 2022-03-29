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    29 марта 2022, 13:20

    Членство российских спортсменов с Международном союзе биатлонистов приостановили

    Полина Гребенщикова

    Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил RT.

    В организации заявили, что исполнительный комитет решил приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии из-за нарушения гуманитарных обязательств членов союза в соответствии с Конституцией IBU.

    «Исполком будет очень внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать решение в случае изменения обстоятельств», — говорится в заявлении.