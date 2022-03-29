Членство российских спортсменов с Международном союзе биатлонистов приостановили

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил RT.

В организации заявили, что исполнительный комитет решил приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии из-за нарушения гуманитарных обязательств членов союза в соответствии с Конституцией IBU.

«Исполком будет очень внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать решение в случае изменения обстоятельств», — говорится в заявлении.